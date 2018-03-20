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Europa

Chelsea, Christensen ammette: "Terry mi ha aiutato a superare gli errori"

20.03.2018 18:07 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 2558 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo qualche errore di troppo, il difensore del Chelsea Andreas Christensen ammette di aver dovuto ricorrere ai consigli dell'ex capitano John Terry per tirarsi su il morale e tornare in campo con maggiore fiducia: "I miei compagni di squadra hanno visto tutte le mie altre partite, quindi sanno che di solito non faccio questi errori. Ho parlato con Terry ed è stato molto positivo. Mi ha detto che è naturale commettere degli sbagli, soprattutto in fase difensiva. L'ho capito e ora guardo avanti più fiducioso". Lo riporta Sky Sports UK.
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