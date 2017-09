Chelsea, con l'acquisto di Kylian Hazard il rinnovo di Eden è più vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kylian Hazard per convincere Eden? Sembra essere questa la tattica del Chelsea per strappare il rinnovo di contratto del proprio fantasista, obiettivo di mercato di tutte le big europee. Come riporta l'Express, proprio l'acquisto di suo fratello potrebbe agevolare infatti la trattativa per prolungare l'accordo.