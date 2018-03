Chelsea, Conte: "Via in tanti senza Champions? Due anni fa sono rimasti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte ha negato alcune indiscrezioni che proclamavano un esodo di masso in caso di mancata qualificazione alla Champions League: "Non dimenticate che due anni fa il Chelsea è arrivato 10° con molti giocatori di questa stagione che poi hanno deciso di continuare a giocare per questo club. Molti giocatori erano qui quando siamo finiti al decimo posto. Questa non è una domanda per me, dovete chiedere ai giocatori se vorranno restare anche senza Champions".