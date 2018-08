Chelsea, derby madrileno per il terzino Marcos Alonso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante il Chelsea lo ritenga un giocatore indispensabile il terzino mancino Marcos Alonso continua a essere al centro delle voci di mercato con i due club di Madrid pronti a dare vita a un vero e proprio derby per assicurarsene le prestazioni. Come riporta AS.com il calciatore piace infatti sai all'Atletico Madrid - che potrebbe perdere Filipe Luis cercato con insistenza dal PSG – sia il Real Madrid che potrebbero mettere sul piatto 30 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento sono i primi favoriti proprio perché potrebbero investire quanto incassato dalla cessione di Filipe Luis, 25 milioni, per arrivare all'iberico del Chelsea.