Chelsea, domani summit per l'allenatore. Sarri resta in pole

Secondo quanto riportato da SportItalia quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro di Maurizio Sarri. Il Chelsea infatti ha in programma un summit, nella giornata di domani, per dare una svolta alla vicenda allenatore. Quello di Maurizio Sarri resta il nome in cima alla lista, seguito a ruota da Laurent Blanc.