Chelsea, Drinkwater saluta il Leicester: "Grazie a tutti, cinque anni incredibili"

Il neo acquisto del Chelsea, Danny Drinkwater ha salutato il Leicester City attraverso il sito ufficiale delle Foxes: "Sono stati cinque anni ottimi della mia vita. Il Leicester mi ha dato questo e molto di più. Sarò sempre grato ai proprietari, ai tifosi, ai miei compagni di squadra e tutto lo staff che ho incontrato in questi anni. Realizzare ciò che abbiamo fatto insieme è stato incredibile: rimarrà sempre con me. E' stata una decisione difficile andare via, ma sembrava il momento giusto".