Chelsea, Fabregas: "Con Messi il Barcellona parte sempre favorito"

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, ha parlato al sito dell'UEFA in vista della gara di Champions League di questa sera contro il Barcellona: "Con Messi il Barça sarà sempre favorito contro chiunque e avrà sempre l'opportunità di vincere questa competizione. Se Leo è in forma il Barça gioca sempre bene. Puoi provare a fermarlo come e quanto vuoi, ma se è in giornata è semplicemente inarrestabile".