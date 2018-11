Chelsea, Giroud allontana l'addio: "Voglio lottare per essere titolare"

© foto di Imago/Image Sport

Non è un titolare inamovibile secondo Maurizio Sarri, ma Olivier Giroud (32) non ha intenzione di salutare il Chelsea a gennaio. E' stato lo stesso attaccante campione del mondo con la Francia ad ammetterlo, dichiarando: "Voglio lottare per un posto nell'undici titolare". L'ex Arsenal ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno e la dirigenza londinese non dovrebbe proporgli il rinnovo contrattuale.