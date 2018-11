Chelsea, Giroud: "Battere PAOK e Fulham per dimenticare Wembley"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Maurizio Sarri per il Chelsea si è presentato in conferenza stampa prima del match contro il PAOK Salonicco anche Oliver Giroud. Anche l'attaccante francese ha parlato del ko dell'ultimo turno di Premier League contro il Tottenham. "E' stata una grande delusione e nessuno era contento di quanto fatto - ha detto -. E' stato difficile da accettare una gara del genere, ma adesso dobbiamo reagire. La squadra ha capito cosa vuole il tecnico, ma possiamo sempre migliorare. Quanto pesa la sconfitta di Wembley sulla classifica? Siamo solo a novembre e ci sono ancora molte partite da giocare. Iniziando da quella di domenica prossima contro il Fulham. Un grande derby. Il mio rendimento? La preparazione estiva non è stata la migliore possibile perché sono arrivato in ritardo a causa del Mondiale, ma adesso sto bene. Il gol? Serve sempre ad un attaccante per aumentare l'autostima ed essere ancora più prolifico. La rivalità con Morata? Assolutamente leale.