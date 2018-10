Chelsea, Hazard: "Con Mourinho i miei peggiori sei mesi, che rimpianto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard, attaccante del Chelsea, ha rilasciato un'intervista al quotidiano belga HLN, passando in rassegna le tappe della sua carriera: "Mourinho è uno degli allenatori con cui mi ha fatto più piacere lavorare, mi piacerebbe rivederlo qui. L'ultima stagione con lui qui non fu piacevole. Non vincemmo niente e non ci divertivamo quando eravamo in campo. Fu un bene per tutti che ci separammo. Non ho tanti rimpianti, ma uno di questi è non aver lavorato più tempo con Mourinho. In 12 anni ho avuto una sola stagione completamente negativa e parlo degli ultimi sei mesi con Mourinho. In parte fu colpa mia perché tornai dalle vacanze fuori forma".