Chelsea, Hazard e Courtois potrebbero seguire Conte a fine stagione

Non solo Antonio Conte, il Chelsea a fine stagione rischia di perdere anche Eden Hazard e Thibaut Courtois. Come riporta il Daily Mirror se i Blues non dovessero arrivare fra le prime quattro (quindi fuori dalla Champions League) il duo belga potrebbe cambiare casacca: entrambi sono seguiti dal Real Madrid ed al PSG.