Chelsea, Hazard: "Potrei anche chiudere la carriera coi Blues"

Eden Hazard, fantasista del Chelsea di Sarri, ha parlato a Sky Sports: "Potrei anche chiudere la carriera al Chelsea. Non ci sono assolutamente problemi. Sono molto contento in questo club, con i compagni e la mia famiglia è felice. Quindi se non andrò mai in Spagna, non sarà certo un problema. Amo i tifosi e penso che loro amino me. Qualsiasi cosa accadrà in futuro, io sarò comunque felice".