Chelsea, il futuro di Hazard dipende dalla permanenza di Conte

Eden Hazard, prima di decidere e svelare il proprio futuro, vuole sapere esattamente cosa farà Antonio Conte e soprattutto se ha intenzione di restare nel Chelsea. Questo l'aggiornamento di mercato riportato dal Mundio Deportivo, secondo cui l'asso del Belgio - in ritiro con la sua Nazionale in vista dell'inizio del Mondiale - vuole capirne di più sugli investimenti che il club di Roman Abramovich intende fare per la prossima stagione. Se Conte è in partenza - si legge - lo è anche Hazard, che interessa al Real Madrid, dove potrebbe andare a sostituire Cristiano Ronaldo