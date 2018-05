Chelsea, Kante: "Abbiamo finito nel modo migliore la stagione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea Ngolo Kante ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: "Qui devi pensare come una squadra. Non possiamo essere contenti perché non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, ma abbiamo finito nel modo migliore vincendo la finale di FA Cup. Questo significa molto. E' stato un bel momento e uno sforzo di squadra. Abbiamo sofferto insieme".