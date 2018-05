© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa al sito ufficiale della società, il centrocampista del Chelsea Ngolo Kante ha ricordato il match contro il Barcellona: "Sappiamo tutti che il Barcellona è una delle migliori squadre. Giocare contro di loro è stata una bella esperienza per me perché potevo mettermi alla prova contro giocatori fra i migliori del momento. Mi sono divertito molto a giocare contro buone squadre in Europa al mio primo anno in Champions League. E' qualcosa di cui sono orgoglioso perché guardavo la Champions League quando ero giovane e avere questa esperienza con il Chelsea mi rende molto felice. Direi che ho imparato come giocatore e come vincitore, cercando sempre di raggiungere i nostri obiettivi. È una stagione in più di esperienza per me, e dobbiamo imparare da questa stagione per fare meglio nel prossimo".