Chelsea, Kovacic: "Sarri mi conosce e mi apprezza, ne avevo bisogno"

© foto di J.M.Colomo

Mateo Kovacic ha ribadito a SportKlub la sua soddisfazione per il suo trasferimento al Chelsea: "Era importante dopo tre anni senza tanti minuti arrivare in una squadra in cui mi sento apprezzato, anche dall'allenatore, che ha dimostrato di credere in me. Mi conosce da molto tempo e questo è importante, la squadra è fantastica, ha grandi giocatori e questo non rende difficile adattarsi rapidamente".