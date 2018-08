Chelsea, Morata pazzo del Sarri-ball: "Mi fa esprimere al meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Chelsea Alvaro Morata è già conquistato dal gioco del neo tecnico Maurizio Sarri e non esita a lanciare una frecciatina sull'ex allenatore Antonio Conte dopo la sfida contro l'Arsenal nell'ultimo turno: “Non ho mai pensato di andarmene da qui, sarebbe stato facile tornare in Spagna o Italia, dove ci sono persone che credono in me, ma io voglio cambiare le cose qui e non mi interessa se ci sono degli haters che mi attaccano. - continua Morata ai media inglesi – Conte? Lo scorso anno la manovra si incentrava su palloni lunghi e sporchi per il centravanti e io dovevo proteggere dando le spalle alla porta. Quella non è la mia migliore qualità e ho faticato, ora invece con Sarri posso attaccare lo spazio, giocare con un solo tocco e buttarmi in area per i cross. In questo modo posso dare il meglio di me”.