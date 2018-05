Chelsea, per l'attacco spunta il nome di Lewandowski

Lazio, per la difesa spunta Eder Militao del San Paolo

Napoli, De Laurentiis ha fretta: spunta l'ipotesi dell'esonero per Sarri

Juve, oggi in Lega contatto con Preziosi per Perin

Empoli, in arrivo Pietro Fusco per il settore giovanile

Napoli, il padre di Hamsik annuncia: "Ha chiesto la cessione. Via al 60%"

Juventus, idea Godin dell'Atletico Madrid in caso di addio di Benatia

Inter, pronto il rinnovo per Icardi: 6 milioni all'anno fino al 2022

Atalanta, Percassi: "Gasperini il nostro Wenger. Ilicic non partirà"

Crotone in B, Vrenna: "Grazie a chi ci ha sostenuti e seguiti sempre"

Milan, caccia al top player in attacco: 4 nomi con Immobile in pole

Roma, Monchi a caccia di un regista: Seri e Torreira i nomi in lista

Milan, ieri nuovo summit sul mercato. In attesa della UEFA: tre ipotesi

Secondo quanto riferito questa mattina dal Daily Telegraph , il Chelsea avrebbe messo in cima alla lista degli acquisti da effettuare in estate l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski . Il giocatore piaceva tanto anche al Real Madrid, ma Rummenigge ha bloccato la trattativa.

