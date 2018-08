Chelsea, poteva arrivare Fekir ma Sarri ha fermato tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante retroscena di mercato fornito direttamente dal Sun, dato che il quotidiano inglese spiega come nel corso di questa sessione di trasferimenti il Chelsea sia arrivato ad un passo dall'acquistare Nabil Fekir dal Lione. All'arrivo del trequartista si è però opposto in prima persona il nuovo manager Sarri, che ha voluto puntare con decisione sui già presenti in squadra Willian ed Hazard.