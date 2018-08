Chelsea, Sarri: "Hazard e Kovacic non possono giocare ancora 90 minuti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-2 conquistato contro l'Arsenal, Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di HAzard e Kovacic che sono entrati nella ripresa: "In questo momento non sono in grado di giocare per tutti i 90 minuti. Penso che per loro giocare 25-30 minuti quando l'intensità del gioco sta calando, è meglio. Credo che Kovacic diventerà un grande giocatore".