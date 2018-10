Chelsea, Sarri sul diverbio con Mou: "Abbiamo sbagliato noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha commentato così in conferenza stampa lo screzio finale tra un membro del suo staff e José Mourinho: "Non so perché non ho visto nulla sul campo, ma dopo la gara ho parlato con José e ho subito capito che avevamo sbagliato noi. Quindi ho parlato col membro del mio staff e l'ho portato da Mourinho per chiedergli scusa. Credo che ora sia tutto chiarito, ma abbiamo fatto un errore ed eravamo sicuramente noi dalla parte del torto". I Blues oggi hanno firmato il 2-2 contro il Manchester United addirittura al 96', grazie a una rete di Barkley.

Guarda il video in calce con le parole di Sarri.