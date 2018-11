Chelsea su Ake, il Bournemouth chiede almeno 40 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel mercato di gennaio, il Chelsea potrebbe investire molti soldi per regalare dei rinforzi a Sarri. Uno dei nomi accostati ai Blues è quello di Nathan Ake, terzino del Bournemouth che piace a diverse squadre. Secondo il Sunday Express però i rossoneri non lasceranno andare via l'olandese per meno di 40 milioni di sterline.