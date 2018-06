Chelsea, su Kante anche il Real. Conte può essere decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il Paris Saint-Germain, anche il Real Madrid sembra intenzionato a fare sul serio per acquistare il centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté. Zinedine Zidane lo voleva per rinforzare la linea mediana, ma l'addio del tecnico francese non ha raffreddato l'interesse. E il possibile approdo di Conte in Spagna può rappresentare l'impulso decisivo alla trattativa.