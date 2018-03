Chelsea, Willian: "Avremmo dovuto segnare di più. Ora la Champions"

© foto di Federico Gaetano

Successo importante per il Chelsea che prima di partire alla volta di Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League, ha battuto 2-1 il Crystal Palace ancora con Willian grande protagonista. Il brasiliano, autore del primo gol, dopo la gara ha detto: "In partite del genere devi chiudere la gara, il 2-0 è pericoloso, avremmo dovuto segnare di più, ma non lo abbiamo fatto. Barcellona? Dobbiamo prepararci bene per il match, andare là, dimostrare carattere e provare a fare qualcosa di speciale. Penso che possiamo farlo, dobbiamo andare avanti, raggiungere i quarti di finale e fare qualcosa di speciale anche in Champions League".