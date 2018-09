Chelsea, Zola esalta Hazard: "Pazzesco e non è ancora al suo meglio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Assistente di Maurizio Sarri, Gianfranco Zola esalta Eden Hazard e la sua splendida forma realizzativa con il Chelsea a Sky Sports UK. "Eden è un giocatore fantastico, è sempre più maturo. Ha grandi qualità, beneficiamo delle sue qualità e quando ha tante occasioni può rendersi pericoloso come sta facendo. Credo che possa segnare tanti gol e non è ancora al suo top. Più giocherà in questo sistema, più lo capirà, più sarà efficace".