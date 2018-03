CIES: i giocatori di Bundes che hanno accresciuto di più il proprio valore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro rappresentanti della Bundesliga nella Top 50 dei giocatori dei maggiori campionati europei che hanno accresciuto il proprio valore di mercato, secondo i dati del CIES: solo due squadre rappresentate, ossia Lipsia e Bayer Leverkusen con il francese Upamecano ad aver raggiunto i progressi maggiori. Non è una novità Volland, ormai punto fermo del Leverkusen mentre Bruma si è subito ben inserito a Lipsia. Chiude la classifica il giamaicano Bailey, arrivato in Germania lo scorso gennaio e in grande crescita in questa nuova stagione:

1) - Dayot Upamecano (Lipsia) da 16.7 a 52.3 milioni

2) - Kevin Volland (Bayer Leverkusen) da 12.6 a 35.2

3) - Armindo Bruma (Lipsia) da 7.5 a 28.7

4) - Leon Bailey (Bayer Leverkusen) da 8.8 a 27.6