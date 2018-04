City campione. Sui social il "pensiero" allo United: "Our Time, our City"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester City si è appena laureato campione d'Inghilterra, grazie alla sconfitta patita dai cugini dello United, battuti 0-1 dal West Bromwich. Per festeggiare la Premier League conseguita il club Sky Blue ha pubblicato il seguente post tramite il profilo Twitter ufficiale. "Our Time. Our City", la didascalia. Che non lascia molto ad immaginare, con conseguenti riferimenti al Manchester United.