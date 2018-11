City, allarme Brahim Díaz: il Real Madrid ci prova per il talento spagnolo

Il Real Madrid lavora per arrivare a mettere le mani sul cartellino di Brahim Díaz (19), talentuoso trequartista spagnolo che il Manchester City ha acquistato nel 2015. Il contratto tra l'ex Malaga e i citizens scade a giugno e le merengues stanno provando a inserirsi sul calciatore, come scrive As. Díaz, dal canto suo, vuole trovare più spazio in prima squadra e avrebbe deciso di tornare in Spagna: situazione, questa, che potrebbe spianare la strada alla formazione campione d'Europa in carica.