CL Femminile, vincono le inglesi. Wolfsburg a valanga, Lione di misura

© foto di Gaetano Mocciaro

Fra ieri e oggi sono andati in scena i quarti di finale della Champions League femminile che hanno visto un trionfo inglese. Il Chelsea ha infatti espugnato il difficile campo del Montpellier per 2-0 ipotecando il passaggio in semifinale grazie alle reti di Ji e Cuthbert, mentre il Manchester City ha vinto con lo stesso punteggio, ma in casa, contro il Linkopings. Vittoria senza affanni per il Wolfsburg che si candida prepotentemente come favorita per il titolo: le tedesche calano infatti un pokerissimo nella sfida allo Slavia Praga con Pernille Harder solita protagonista grazie a una doppietta. Gara invece molto equilibrata, come prevedibile, fra il Lione, campione in carica, e il Barcellona: vincono le francesi di misura grazie alle reti di Majri nel primo tempo ed Hegerberg nella ripresa intervallate da quella di Guijarro che rende molto interessante e aperta la gara di ritorno. Questi risultati e marcatori dei quarti:

Montpellier-Chelsea 0-2(49° Ji, 77° Cuthbert)

Manchester City-Linkopings 2-0 (37° rig. Parris, 55° Ross)

Wolfsburg-Slavia Praga 5-0 (12°, 58° Harder, 23° Hansen, 39° Gunnarsdottir, 85° Pajor)

Lione-Barcellona 2-1 (44° Majri, 80° Hegerberg; 72° Guijarro)