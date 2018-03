Clamoroso in Grecia, il presidente del PAOK fa invasione con una pistola

© foto di Federico De Luca

Clamoroso quanto accaduto ieri nella Super League greca nella partita tra PAOK Salonicco e AEK Atene. Al 90', sul risultato di 0-0, l'arbitro Kominis ha annullato il gol di Varela che avrebbe concesso i tre punti alla squadra di casa, scatenando le ire del pubblico. Ma tra le urla e i fischi dei tifosi, si è distinto in modo pessimo il presidente di casa Ivan Savvidis che, per protestare contro la decisione arbitrale, è sceso in campo capitanando una sorta di invasione, si è presentato a pochi passi dal direttore di gara con una pistola in bella vista riposta nella fondina attaccata alla cintura. Il numero uno del PAOK avrebbe minacciato l'arbitro urlando: "La tua carriera finisce qui" fino a quando non è stato accompagnato fuori dal campo dalle forze dell'ordine. In seguito, è stato il presidente dell'AEK a non voler proseguire con i giocatori ospiti costretti a restare per tanto tempo chiusi nello spogliatoio a causa della massiccia presenza dei tifosi di casa fuori dall'impianto. La squadra ateniese ha fatto ritorno a casa solo oggi, dopo aver ottenuto il via libera da parte della polizia.