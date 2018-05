Colonia, Podolski vuole tornare per riportare la squadra in Bundesliga

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Bild Lukas Podolski vorrebbe tornare al Colonia, appena retrocesso in Zweite Bundesliga, per aiutarlo in una immediata risalita nel massimo campionato tedesco. Attualmente l'attaccante gioca in Giappone, al Vissel Kobe. Classe 1985, Podolski è cresciuto calcisticamente al Colonia, dove ha esordito fra i professionisti e vi è ritornato per una seconda parentesi, tra il 2009 e il 2012. Inoltre l'ex Inter è un grande tifoso dei Geißböcke.