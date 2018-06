Conferme alle parole di Pallotta: Alisson-Real vicinissimi. E Navas resta

© foto di J.M.Colomo

Keylor Navas resterà al Real Madrid, nonostante le voci e le notizie di mercato che vogliono Alisson verso i blancos. As scrive che il portiere classe '86 della Costa Rica non si muoverà dalla Capitale spagnola, in quanto il nuovo allenatore Julen Lopetegui ha intenzione di trattenerlo in squadra in vista della prossima stagione.

Con il portiere della Costa Rica ci sarà anche Alisson: arrivano conferme alle ultime parole di Pallotta (Clicca qui per leggere) , con il portiere brasiliano che dovrebbe trasferirsi nella capitale spagnola sulla base di un'offerta da 70 milioni di euro.