Conte: "Sarà la mia ultima gara al Chelsea. Ma solo per questa stagione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della finale di FA Cup contro il Manchester United: "Posso dire con certezza che questa sarà la mia ultima partita. Ma di questa stagione. Ho un contratto con il Chelsea e sono impegnato con questo club. Riuscire a vincere questo trofeo sarebbe un grande risultato per la squadra, per i giocatori, per il club e per i nostri tifosi. È importante riflettere insieme sulla nostra stagione, sulla scorsa stagione in cui abbiamo vinto il campionato, su questa stagione la possibilità di vincere un altro trofeo".