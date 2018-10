Continuità, questa sconosciuta. 20 mister per l'Amburgo nell'era Merkel

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

L'Amburgo ha ufficializzato nelle scorse ore l'esonero di Christian Titz e l'arrivo di Hannes Wolf sulla panchina della squadra anseatica, attualmente quinta in Zweiteliga. Una cambio che è solo l'ultimo di una lunghissima serie come sottolinea la pagina Facebook T-Online.Fussball che mostra quanti cambi di tecnico l'Amburgo abbia effettuato dal 2005 a oggi raffrontandoli con i cancellieri che si sono succeduti alla guida della Germania (uno solo ovvero Angela Merkel) scherzando sul concetto di continuità. In 13 anni sono infatti ben 20 i tecnici che si sono succeduti sulla panchina anseatica con alcuni – come Bruno Labbadia e Rodolfo Cardoso – che hanno avuto anche una seconda chance. Fra i nomi che si scorrono cui sono anche tecnici di prestigio (almeno all'epoca) come Martin Jol o Bert van Marwijk affiancati da alcune ex glorie del calcio tedesco come Thomas Doll o Thorsten Fink.