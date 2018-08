Corea in semifinale ai Giochi Asiatici. E Son spera di evitare il militare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue l'avventura di Son Heung-Min ai Giochi Asiatici. La sua Corea del Sud batte a fatica l'Uzebekistan e approda in semifinale: 4-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. Protagonista della sfida è Hwang Ui-Jo, autore di una tripletta. Ricordiamo che i Giochi Asiatici sono la possibilità per Son di evitare il servizio di leva che in Corea è obbligatorio e dal quale potrebbe essere esentato in caso di vittoria del torneo, per acquisiti meriti sportivi. Siria o Vietnam, possibili avversarie in semifinale, permettendo.