Corriere Fiorentino: "Un freno all'esodo azzurro"

© foto di Federico Gaetano

"Un freno all'esodo azzurro" titola il Corriere Fiorentino: "Per i partenopei, oltre al settore ospiti, altri 2.600 tagliandi tra Maratona e Tribuna. La curva Ferrovia dovrebbe restare soltanto viola. Ma è l'allerta per i senza biglietto in arrivo da Napoli". Evidenziate le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Stiamo lavorando, per isolare i violenti. Mi appello ai napoletani affinché amino e rispettino Firenze. Il calcio non deve diventare veicolo di violenza". Nel taglio basso: "Allenamento per pochi intimi. Badelj recupera, Hugo va ko".