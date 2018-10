Costacurta: "Il Napoli deve fare miracoli per passare il girone"

“La fortuna del Psg è stato il pareggio del Napoli a Belgrado che non complica troppo la situazione. I parigini restano ancora i favoriti rispetto al Liverpool, mentre gli uomini di Ancelotti si sono creati qualche problema in più con la Stella Rossa e adesso deve fare dei miracoli per passare”. Così Alessandro Costacurta commenta il percorso che attende gli azzurri nel girone di Champions League, questa sera impegnati con il Liverpool in casa per non dire addio alla qualificazione. “Prendere tre gol a Liverpool ci può stare, ma sono loro le più forti, con il Napoli leggermente sotto. Non vorrei che quei punti persi a Belgrado possano essere decisivi alla fine. - ha detto l'ex difensore del Milan ai microfoni Sky Sport - Tuchel ha quei quattro lì davanti che sono fenomenali ma giocano contro la Stella Rossa che soltanto in casa può essere pericolosa, mentre in Francia può subire l'onda d'urto”.