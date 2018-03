Cottee: "Salah straordinario: oggi vale almeno 170 milioni di euro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Salah oggi vale almeno 170 milioni di euro". Non ha dubbi l'ex nazionale inglese Tony Cottee, che a Sky Sports UK ha esaltato la stagione strepitosa dell'ex esterno di Fiorentina e Roma: "Se il Liverpool ha venduto Coutinho per oltre 160 milioni a gennaio, credo che la valutazione di Salah debba partire dai 170 milioni. Non penso però che l'egiziano stia già pensando di lasciare i Reds, sta facendo una grande stagione ed è appena arrivato". Salah, finora, è riuscito a segnare infatti la bellezza di 36 reti, con 12 assist, in 41 presenze ufficiali con la maglia del Liverpool.