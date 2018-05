CR7 e le finali di Champions. Il record di Maldini è a un passo

© foto di J.M.Colomo

Se questa sera Cristiano Ronaldo dovesse scendere in campo raggiungerebbe il traguardo delle 6 finali disputate in Champions League. Record che attualmente appartiene a Paolo Maldini. Il portoghese fin qui ha vinto 4 delle 5 gare conclusive disputate. L'unica notte amara risale al 2009, a Roma, con CR7 all'epoca stella del Manchester United campione in carica. Quella volta all'"Olimpico" nulla potè contro il Barcellona di Pep Guardiola che vinse 2-0 grazie alle reti di Samuel Eto'o e Lionel Messi.