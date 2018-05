CR7: "Liverpool mi ricorda il Real di qualche anno fa. Ma siamo più forti"

© foto di J.M.Colomo

Durante il Media Day del Real Madrid ha preso la parola anche Cristiano Ronaldo, che ha parlato in vista della finale contro il Liverpool: "Vincere sarebbe un momento storico, siamo impazienti. Ma forse ancora non del tutto consapevoli di ciò che potrebbe significare. La Champions è speciale, succede sempre qualcosa come contro la Juventus. In questo club non ti puoi mai rilassare, men che meno in Champions. Il Liverpool? Le finali, a prescindere dal rivale, sono sempre gare speciali. Loro sono qua con merito, mi ricordano il Real Madrid di qualche anno fa con tre giocatori molto veloci davanti. Li rispetto, ma credo che il Real sia più forte".