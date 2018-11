Crisi biancomalva: l'Anderlecht prima big già fuori dall'E.League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tracollo inatteso. L'Anderlecht, che forse era la favorita del suo Gruppo in Europa League, è già fuori dai giochi dopo sole quattro gare. Fatale il ko di oggi contro il Fenerbahce per i biancomalva che pure in Jupiler League sono a -7 dal Genk capolista. Una crisi profonda che investe la formazione belga allenata da Hein Vanhaezebrouck: due giocatori lo trascinano a suon di gol, Landry Dimata e Ivan Santini. Per il resto, però, il gioco latita e le partenze dei big in questi anni hanno lasciato spazio a una rosa scevra di grandissimi talenti. Il 2-0 maturato oggi al Sukru Saracoglu di Istanbul, con le firme di Valbuena e Frey, lo racconta. L'Anderlecht è in crisi. Ed è la prima a salutare l'Europa League.