Crisi United, Fowler: "Arroganti, i big non sono voluti andare da Mou"

© foto di Imago/Image Sport

Robbie Fowler, leggenda di casa Liverpool e ora pundit del Mirror, dice la sua sulla crisi del Manchester United. "Il club sta pagando dazio per l'arroganza sul mercato e su una progettualità non certo ottimale. Tanti big pare abbiano deciso di non andare ai Red Devils perché non vogliono giocare per Mourinho. E la sua psicologia usata in questo periodo non aiuta".