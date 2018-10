Croazia, Dalic: "Mi congratulo coi miei. Con la Giordania cambierò molto"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha così parlato dopo il pari dei suoi in Nations League contro l'Inghilterra: "Innanzitutto vorrei congratularmi con i miei ragazzi, avevamo tanti giovani ed hanno fatto un buon lavoro. Ancora abbiamo tempo davanti a noi, dobbiamo tornare sulla forma ottimale", anticipando poi alcune novità sulla formazione che affronterà in amichevole la Giordania: "Cambieremo un po', e posso già dire che non giocheranno Modric, Rakitic e Perisic. Devono riposare e darò spazio ai calciatori meno esperti".