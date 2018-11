Croazia, Dalic: "Parlerò in privato con Lovren ma resta in squadra"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo gli insulti e le frecciatine mandate da Lovren a Ramos e agli spagnoli via Instagram, è intervenuto il commissario tecnico della Croazia, Zatko Dalic che ha assicurato però la permanenza del difensore in nazionale: "Parlerò personalmente con Dejan, ma rimarrà tra noi e la squadra, non voglio parlare pubblicamente di questo", ha detto l'allenatore croato.