"Sarà una gara difficile, anche il pareggio potrebbe essere un buon risultato". Parola di Zlatko Dalic, ct della Croazia, pronto ad affrontare la Spagna in Nations League: "Siamo i vicecampioni del mondo e ogni squadra vorrà dare il massimo contro di noi, dobbiamo esserne consapevoli. Non è una sfida da vincere a tutti i costi, ma un buon risultato ci darebbe fiducia e le cose vanno sempre meglio dopo un successo. È per questo che proveremo a fare bottino pieno, ma siamo consapevoli che la Spagna ha grandi motivazioni perché al Mondiale è andata al di sotto delle aspettative".