Croazia, Mamic condannato a 6 anni e 6 mesi. Ora è a Medjugorje

Sono, e saranno, ore di grande fibrillazione in Croazia dato che è arrivata da non più di qualche minuto la sentenza definitiva del Tribunale di Osijek a carico di Zdravko Mamic, per tantissimi anni presidente della Dinamo Zagabria, del fratello Zoran e dei due dirigenti Milan Pernar e Damir Vrbanovic. La pena maggiore, come ci si poteva attendere, è capitata proprio al padre-padrone della Dinamo e a lungo anche del sistema calcio croato: la giuria l'ha ritenuto colpevole di entrambi i capi d'imputazione a lui riferiti sul reato di malversazione - date le ampie fette statali della Dinamo - sui trasferimenti di Dejan Lovren e Luka Modric, e il giudice di Osijek gli ha assegnato 6 anni e 6 mesi di carcere. Mamic è l'unico imputato che finirà in prigione, dato che la carcerazione in Croazia avviene solo per reati che superino i 5 anni di pena. L'ha scampata per un soffio il fratello Zoran (condannato a 4 anni e 11 mesi), così come Pernar (4 anni e 2 mesi) e Vrbanovic (3 anni). Come emerso nella giornata di ieri, Zdravko Mamic non si trova attualmente in Croazia bensì in Erzegovina, a Medjugorje, anche se ha rassicurato dicendo che non si stia nascondendo. Ovviamente oggi non era presente al processo, ma adesso dovrebbe essere immediatamente imprigionato. Inoltre lo stato croato ha già emesso una notifica per la confisca di numerosi immobili. È uno dei giorni più impattanti nella storia del calcio croato.