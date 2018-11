Croazia, Perisic: "Nations League? L'obiettivo è qualificarci all'Europeo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'atmosfera negli spogliatoi è davvero grandiosa dopo la vittoria sulla Spagna". L'esterno dell'Inter Ivan Perisic esordisce così in conferenza a poche ore dalla sfida che metterà di fronte la sua Croazia e l'Inghilterra, nella splendida cornice del Wembley Stadium. "Non abbiamo iniziato bene la Nations League, ma ora dipendiamo da noi stessi e vogliamo vincere. C'è sempre massima motivazione quando giochi per il tuo Paese, poi giochiamo a Wembley, uno degli stadi più belli del mondo. Il 6-0 con la Spagna? Forse questa competizione è arrivata troppo presto dopo la Coppa del Mondo, anche se abbiamo giocato bene per i primi 20 minuti. Nelle altre gare abbiamo giocato da squadra, restando compatti. Il nostro primo obiettivo rimane la qualificazione all'Europeo".

Sulla sfida di domani: "Nessuno può dirsi favorito con l'Inghilterra a Wembley, hanno una squadra giovane e con entusiasmo. Sono loro i favoriti, ma se giochiamo al massimo livello, penso che abbiamo una possibilità. Abbiamo analizzato i video per affrontare nel miglior modo gli inglesi, sappiamo che gli errori devono essere corretti, ma sarà una gara differente da quella d'andata. Sarà aperta, soprattutto alla fine, se ci troveremo sul pari. Entrambe le squadre cercheranno i tre punti".