Peter Crouch senza freni nell'intervista concessa al Daily Mail. Dopo l'aneddoto su Cristiano Ronaldo e la sua ossessione per il proprio fisico, spunta un curioso retroscena sulla fidanzata di Xabi Alonso: "Dopo aver firmato col Liverpool andai a vivere all'Hope Street Hotel. Alla reception c'era una ragazza stupenda, non riuscivo a credere che mi sorridesse sempre. Un giorno lo raccontai in allenamento, sicuro di aver fatto colpo. Così Carragher chiamò alcuni compagni e mi chiese di raccontarlo ancora una volta. E io lo feci: 'È bellissima, capelli scuri, aria spagnola'. Venne fuori che era Nagore Aranburu, compagna di Xabi Alonso. Stava lavorando in hotel per migliorare il suo inglese. Xabi la prese bene, lei pure, Carragher forse un po' meno".