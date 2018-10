CSKA, Goncharenko: "Il Real è più squadra senza Cristiano Ronaldo"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Viktor Goncharenko, tecnico del CSKA Mosca, parla alla vigilia della difficilissima gara contro il Real Madrid. "Forse è il momento giusto per affrontarli, senza tanti leader ma anche i giovani sono al top. Stanno aspettando la loro occasione ma non è facile anche se dei big potrebbero non esserci. Giocano corali senza Cristiano Ronaldo, hanno distribuito il carico tra tutti i loro attaccanti. Non direi che è diventato un "Real Migliore", sicuramente diverso e più squadra. Lopetegui? Ha fatto bene al Porto, mi è sempre piaciuto come tecnico e sta trovando la sua strada".