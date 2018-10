CSKA Mosca, formazione di seconda divisione li elimina dalla coppa

Fonte: VoceGiallorossa.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il CSKA Mosca, prossimo avversario della Roma in Champions League, è stato eliminato ai rigori nei 32esimi di finale della coppa di lega, da una squadra che milita nella seconda divisione russa, il Tyumen, attualmente 14esima posizione in classifica. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, gli uomini di Hančarėnka hanno perso ai calci di rigore, non riuscendone a segnare neanche uno.